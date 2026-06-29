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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Пашинян отказался признавать российские санкции

21:50 206

Некорректно называть ограничения, с которыми сталкивается экспорт армянской продукции в Россию, санкциями. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пояснил журналистам, что «использовать слово «санкции» неверно».

«Санкций нет и быть не может», — сказал глава армянского правительства.

Для решения существующих вопросов Пашинян планирует их обсудить на предстоящем заседании Евразийского межправсовета.

С 26 июня Россельхознадзор полностью запретил импорт рыбы и рыбной продукции из Армении в Россию, добавив к ранее введенным ограничениям еще два армянских предприятия. Это решение последовало за запретом от 12 июня на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также на ее транзит через Россию в страны ЕАЭС.

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