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Эрдоган выразил свои ожидания канцлеру Германии

29 июня 2026, 22:14 1059

Турция ожидает, что на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре, Европа укрепит свои оборонные возможности в рамках альянса. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что в Анкаре нацелены на дальнейшее развитие отношений с Берлином, и отметил важность продолжения взаимных шагов в этом направлении.

Турецкий лидер заявил, что ожидает от саммита лидеров НАТО в Анкаре укрепления Европой своих оборонных возможностей в рамках альянса и демонстрации сильной политической воли для сохранения трансатлантических связей.

Эрдоган также обратил внимание на то, что Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинской войны устойчивым миром.

Отметим, саммит лидеров НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля.

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