Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…

«Главная задача Совета — координация деятельности различных государственных структур, формирование единого подхода и обеспечение своевременного и эффективного выполнения принятых решений. Наша цель — не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, формирование новой современной инновационной экосистемы, привлечение в страну местных и иностранных инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления», — заявила в ходе выступления Мехрибан Алиева.

Она отметила, что искусственный интеллект — это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время, подчеркнула Мехрибан Алиева, возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере.

«Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что в свою очередь создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности.

Наша деятельность требует совместной активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель — превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана», — подчеркнула Мехрибан Алиева.