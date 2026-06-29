Зеленский о том, как надо отвечать России

Президент Владимир Зеленский, комментируя российские удары по Запорожью, Днепру, Херсону, Харькову, Донецкой и Сумской областям, заявил, что Украина и в дальнейшем будет отвечать на атаки таким образом, чтобы ослаблять возможности России продолжать войну.

По словам украинского лидера, российские военные в Запорожье устроили охоту на гражданские объекты и транспорт, атакуя их FPV-дронами и другими беспилотниками. Он также назвал жестоким и совершенно бессмысленным удар по гражданскому предприятию в Днепре.

«Россия продолжает свою именно террористическую войну против Украины, против украинцев. Конечно, мы будем вполне справедливо отвечать России на все эти удары. И мы делаем это так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность России затягивать войну», — отметил он.

Зеленский также заявил, что дефицит бензина в России является одним из последствий войны и украинских ударов на большие расстояния:

«Мы возвращаем реальность войны в Россию и максимально затрудняем продолжение оккупации нашей земли».