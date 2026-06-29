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Зеленский: Россия грезит Донбассом

29 июня 2026, 23:29 594

Россия планирует захватить Донецкую область до 31 декабря этого года. Кремль переносил этот дедлайн уже 15 раз, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что после полномасштабного вторжения Россия определяла 15 сроков захвата Донецкой области.

«Политическое руководство России постоянно грезит Донбассом. Уже 15 раз был этот бред у них - как будто они полностью захватят Донбасс», — сказал президент.

Он напомнил, что в 2022 году были сроки до 31 марта, затем до 9 мая, 1 июня, 15 сентября, 31 декабря. В 2023 году российский президент определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, а затем до 31 декабря.

«Двадцать четвертый год - опять такие два срока. В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина вроде бы упадет, было уже три срока — крайние даты для захвата Донбасса, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря», — отметил Зеленский.

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