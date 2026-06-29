Трампу не разрешили уволить Кук

Трамп пытался уволить Кук в августе 2025 года, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее экс-главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее Министерство юстиции инициировало расследование этой информации.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту США. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Верховный суд поддержал промежуточные решения двух нижестоящих инстанций о блокировке ее увольнения на период рассмотрения иска. Таким образом, Кук сможет оставаться в совете управляющих месяцы или даже годы, пока ее дело продолжают рассматривать в этих инстанциях, отмечает WSJ. Трамп не выдвигал кандидатов на ее замену.

«По нашим прецедентам Кук имела право на уведомление и некую возможность отреагировать перед отставкой», - говорится в решении ВС.

Принятие позиции правительства «позволило бы президенту освобождать от должности члена Федрезерва в любое время, по любой причине, без какого-либо уведомления до и без какой-либо судебной проверки после», - отметил суд. Трамп стал первым американским президентом, попытавшимся уволить одного из руководителей центробанка.

Кук была назначена в совет управляющих ФРС в 2022 году занимавшим на тот момент пост президента Джо Байденом.

В этот же день Верховный суд, рассматривая дело с участием Федеральной торговой комиссии (FTC) позволил президенту отправлять в отставку чиновников надзорных ведомств по любой причине. Ранее судьи дали понять, что считают ФРС имеющей право на особую защиту от политического вмешательства.