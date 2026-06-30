USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…
Новость дня
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…

В Sea Breeze представили первый IM Motors LS9 Plug-in-Hybrid

фото
Отдел информации
10:00 1701

Модель IM LS9, вызвавшая большой интерес на Пекинском международном автосалоне, впервые представлена в Азербайджане. IM Motors, отличающийся передовыми технологиями управления и инновационным подходом, выводит на азербайджанский рынок свой новейший флагман — IM LS9.

«Как известно, компания Onvolt с 2022 года была официальным импортером брендов, производящих только электромобили. С этого года концерн SAIC включил в модельный ряд бренда IM Motors также гибридные автомобили. Представленный сегодня LS9 EREV уже в Баку, а LS6 EREV и LS8 EREV будут предложены покупателям в ближайшие месяцы. Таким образом, наша компания теперь будет заниматься и продажей, и сервисом гибридных автомобилей. Это касается как бренда Skywell, так и IM Motors», — сообщил нашей редакции основатель и генеральный директор Onvolt MMC Гасан Исмаилов.

* IM LS9 — это 6‑местный премиальный Plug‑in Hybrid SUV.

* Автомобиль предоставляется официальным импортером с гарантией до 4 лет или 100 000 км.

Новый IM LS9 сочетает высокий комфорт, практичность, передовые технологии и мощную производительность. Благодаря просторному интерьеру, инновационным системам помощи водителю и запасу хода до 1500 км он позиционируется как премиальный SUV для семейного и делового использования.

Технические характеристики модели:

* Длина — 5279 мм

* Ширина — 2000 мм

* Высота — 1806 мм

* Колесная база — 3160 мм

* 517 л.с. и полный привод — IM LS9 является одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте по соотношению цены и производительности.

IM LS9 выделяется технологией steer‑by‑wire и системой управления задними колесами с углом поворота до 24 градусов. Эти решения обеспечивают более маневренное управление, удобство маневрирования и высокий комфорт езды для крупного SUV.

IM LS9 предлагается с различными комбинациями экстерьера, интерьера и дисков и оснащен премиальным оборудованием своего класса. Технология массажа нового поколения 4D, большие 8K‑экраны в салоне, аудиосистема Bang & Olufsen, а также высокоскоростные процессоры от NVIDIA и Qualcomm повышают технологический уровень автомобиля и удобство использования.

В салоне официального импортера IM LS9 предлагается по цене от 106 760 AZN (с учетом НДС). Модель нацелена на установление новых стандартов в сегменте премиальных SUV и на дальнейшее повышение интереса к гибридным технологиям на азербайджанском рынке.

Модель представлена в стране официальным импортером — «Onvolt MMC».

Контактная информация:

Адрес: г. Баку, ул. Джейхуна Гаджибейли, 194

Тел.: +994 99 440 00 07, +994 12 440 00 07

СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 204
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 451
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ наш обзор
10:26 1834
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3393
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 667
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 985
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 1341
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
10:34 965
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 2347
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 10:28
10:28 2602
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 7055

ЭТО ВАЖНО

СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 204
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 451
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ наш обзор
10:26 1834
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3393
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 667
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 985
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 1341
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
10:34 965
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 2347
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 10:28
10:28 2602
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 7055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться