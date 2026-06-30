В Sea Breeze представили первый IM Motors LS9 Plug-in-Hybrid

Модель IM LS9, вызвавшая большой интерес на Пекинском международном автосалоне, впервые представлена в Азербайджане. IM Motors, отличающийся передовыми технологиями управления и инновационным подходом, выводит на азербайджанский рынок свой новейший флагман — IM LS9.

«Как известно, компания Onvolt с 2022 года была официальным импортером брендов, производящих только электромобили. С этого года концерн SAIC включил в модельный ряд бренда IM Motors также гибридные автомобили. Представленный сегодня LS9 EREV уже в Баку, а LS6 EREV и LS8 EREV будут предложены покупателям в ближайшие месяцы. Таким образом, наша компания теперь будет заниматься и продажей, и сервисом гибридных автомобилей. Это касается как бренда Skywell, так и IM Motors», — сообщил нашей редакции основатель и генеральный директор Onvolt MMC Гасан Исмаилов.

Новый IM LS9 сочетает высокий комфорт, практичность, передовые технологии и мощную производительность. Благодаря просторному интерьеру, инновационным системам помощи водителю и запасу хода до 1500 км он позиционируется как премиальный SUV для семейного и делового использования.

* Автомобиль предоставляется официальным импортером с гарантией до 4 лет или 100 000 км.

IM LS9 выделяется технологией steer‑by‑wire и системой управления задними колесами с углом поворота до 24 градусов. Эти решения обеспечивают более маневренное управление, удобство маневрирования и высокий комфорт езды для крупного SUV.

* 517 л.с. и полный привод — IM LS9 является одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте по соотношению цены и производительности.

IM LS9 предлагается с различными комбинациями экстерьера, интерьера и дисков и оснащен премиальным оборудованием своего класса. Технология массажа нового поколения 4D, большие 8K‑экраны в салоне, аудиосистема Bang & Olufsen, а также высокоскоростные процессоры от NVIDIA и Qualcomm повышают технологический уровень автомобиля и удобство использования.

В салоне официального импортера IM LS9 предлагается по цене от 106 760 AZN (с учетом НДС). Модель нацелена на установление новых стандартов в сегменте премиальных SUV и на дальнейшее повышение интереса к гибридным технологиям на азербайджанском рынке.

Модель представлена в стране официальным импортером — «Onvolt MMC».

Контактная информация:

Адрес: г. Баку, ул. Джейхуна Гаджибейли, 194

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