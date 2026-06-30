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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Израиль ответил добром

00:19 1318

Во вторник, 30 июня, в Венесуэлу вылетит команда спасателей, сформированная Министерством иностранных дел, армией и Командованием тыла Израиля. Решение было принято после того, как Совет национальной безопасности проработал вопросы координации и взаимодействия между ведомствами.

В совместном сообщении канцелярии главы правительства, министра обороны и министра иностранных дел Израиля говорится, что израильские специалисты будут работать совместно с венесуэльскими коллегами с учетом реальных нужд на месте.

Израильские СМИ отмечают, что в последние дни в Иерусалиме решали, отправлять ли свою делегацию в Венесуэлу, которая разорвала отношения с Израилем в 2009 году в связи с операцией «Литой свинец» в секторе Газа.

Это будет вторая группа спасателей из Израиля, работающая в Венесуэле. Утром 29 июня стало известно, что израильская команда, в которую вошли 16 спасателей и специалистов компании «Маген», организации Ready for Rescue и международной гуманитарной организации SmartAID, прибыла в районы, пострадавшие от землетрясения.

29 июня власти Венесуэлы сообщили о более чем 1700 погибших и тысячах раненых в результате двух мощных землетрясений, произошедших на севере страны. Десятки тысяч человек считаются пропавшими без вести.

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