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Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Трамп верит в победу

00:39 718

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская делегация направляется на переговоры в Доху по урегулированию конфликта с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

«Они (американские переговорщики) едут в Катар. Думаю, они уже отправились или скоро отправятся», — сказал Трамп.

Он также отметил, что предстоящие в столице Катара консультации по вопросам реализации меморандума США и Ирана могут быть важными.

«Встреча в Дохе может быть важной, а может и не быть. Увидим. Но мы выигрываем в военном отношении. Может быть, уже выиграли», — сказал президент США.

Ранее пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что Иран пока не планирует проводить в ближайшее время переговоры с США на каком-либо уровне. По его словам, экспертная делегация Ирана отправится в Доху для мониторинга выполнения соглашений.

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