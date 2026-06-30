Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?

В Монако предположительно произошло покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что пострадавшие — семья Ермолаевых, двое взрослых — мужчина и женщина — находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетний ребенок госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Государственный министр Монако отметил, что взрыв, вероятно, был террористическим актом. Взрывное устройство, предварительно, содержало болты и дробь, добавил он.
Вадим Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.
В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в отношении него санкции.
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Три человека пострадали в результате взрыва в Монако, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает AFP со ссылкой на правительство княжества.
Взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла.
June 29, 2026