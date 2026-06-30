Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?

В Монако предположительно произошло покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что пострадавшие — семья Ермолаевых, двое взрослых — мужчина и женщина — находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетний ребенок госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Государственный министр Монако отметил, что взрыв, вероятно, был террористическим актом. Взрывное устройство, предварительно, содержало болты и дробь, добавил он.

Вадим Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в отношении него санкции.