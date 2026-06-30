USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Российская бомба убила Фатиму Гусейнову

00:54 1202

Студентка Харьковского национального медицинского университета Фатима Гусейнова погибла в результате бомбового удара по Холодногорскому району Харькова.

«С глубокой грустью сообщаем, что в результате российского удара трагически погибла Гусейнова Фатима Ильяс кызы – студентка I медицинского факультета, 6 курса, 5 группы», — говорится в сообщении Харьковского медуниверситета.

Девушке было 23 года, она должна была стать врачом.

«Она упорно приобретала знания, мечтала посвятить свою жизнь медицине и спасать человеческие жизни. Светлая, добрая, искренняя, ответственная и неравнодушная — именно такой она навсегда останется в памяти преподавателей, однокурсников, друзей и всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась слишком рано из-за очередного российского удара, который забрал еще одного невинного молодого человека, лишив будущего, профессии, мечты и планов. Коллектив университета, администрация, преподаватели и студенты выражают искренние соболезнования родным и близким Фатимы», — говорится в сообщении.

Сегодня, 29 июня, российские войска сбросили УАБ на Холодногорский район Харькова. В результате взрыва на месте происшествия погиб один человек. Еще 12 человек получили ранения, в том числе молодая женщина получила очень тяжелые травмы и ожоги около 90% тела.

Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер ФОТО
01:20 447
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
29 июня 2026, 16:40 1845
Украина хочет производить французские ракеты
Украина хочет производить французские ракеты
01:35 255
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
00:54 1203
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха? обновлено 02:02; фото; видео
02:02 1094
Трамп верит в победу
Трамп верит в победу
00:39 720
Израиль ответил добром
Израиль ответил добром
00:19 1321
Трампу не разрешили уволить Кук
Трампу не разрешили уволить Кук
29 июня 2026, 23:51 1192
Зеленский: Россия грезит Донбассом
Зеленский: Россия грезит Донбассом
29 июня 2026, 23:29 1720
ЧМ-2026: Бразилия одержала волевую победу над Японией
ЧМ-2026: Бразилия одержала волевую победу над Японией ВИДЕО
29 июня 2026, 23:02 1520
Зеленский о том, как надо отвечать России
Зеленский о том, как надо отвечать России
29 июня 2026, 22:42 2201

ЭТО ВАЖНО

Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер ФОТО
01:20 447
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
29 июня 2026, 16:40 1845
Украина хочет производить французские ракеты
Украина хочет производить французские ракеты
01:35 255
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
00:54 1203
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха? обновлено 02:02; фото; видео
02:02 1094
Трамп верит в победу
Трамп верит в победу
00:39 720
Израиль ответил добром
Израиль ответил добром
00:19 1321
Трампу не разрешили уволить Кук
Трампу не разрешили уволить Кук
29 июня 2026, 23:51 1192
Зеленский: Россия грезит Донбассом
Зеленский: Россия грезит Донбассом
29 июня 2026, 23:29 1720
ЧМ-2026: Бразилия одержала волевую победу над Японией
ЧМ-2026: Бразилия одержала волевую победу над Японией ВИДЕО
29 июня 2026, 23:02 1520
Зеленский о том, как надо отвечать России
Зеленский о том, как надо отвечать России
29 июня 2026, 22:42 2201
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться