Российская бомба убила Фатиму Гусейнову

«С глубокой грустью сообщаем, что в результате российского удара трагически погибла Гусейнова Фатима Ильяс кызы – студентка I медицинского факультета, 6 курса, 5 группы», — говорится в сообщении Харьковского медуниверситета.

Девушке было 23 года, она должна была стать врачом.

«Она упорно приобретала знания, мечтала посвятить свою жизнь медицине и спасать человеческие жизни. Светлая, добрая, искренняя, ответственная и неравнодушная — именно такой она навсегда останется в памяти преподавателей, однокурсников, друзей и всех, кто ее знал. Ее жизнь оборвалась слишком рано из-за очередного российского удара, который забрал еще одного невинного молодого человека, лишив будущего, профессии, мечты и планов. Коллектив университета, администрация, преподаватели и студенты выражают искренние соболезнования родным и близким Фатимы», — говорится в сообщении.

Сегодня, 29 июня, российские войска сбросили УАБ на Холодногорский район Харькова. В результате взрыва на месте происшествия погиб один человек. Еще 12 человек получили ранения, в том числе молодая женщина получила очень тяжелые травмы и ожоги около 90% тела.