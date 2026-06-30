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Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер

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01:20 447

Полные трибуны, болельщики из 72 стран и успешное выступление азербайджанских бойцов сделали UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres одним из самых ярких спортивных событий, прошедших в Баку.

Интерес к турниру по сравнению с прошлым годом заметно вырос. Билеты были распроданы в рекордные сроки, а 27 июня на Национальной гимнастической арене не осталось ни одного свободного места. Всего было реализовано около 11 тысяч билетов, 40 процентов из которых пришлось на долю иностранных болельщиков. Турнир посетили поклонники UFC из 72 стран мира. 

То, что Баку второй год подряд принимает турнир UFC, не случайно. UFC - одна из самых престижных спортивных организаций мира, но подавляющее большинство ее турниров проходит на территории США. В Европе такие соревнования принимают лишь считанные страны. После проведения второго подряд турнира UFC Fight Night Баку уже занимает важное место в европейском календаре UFC наряду с Лондоном и Парижем. Азербайджан остается единственной страной на постсоветском пространстве, принимающей турниры UFC. В Азии же подобные соревнования проходят только в Китае, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии.

Однако атмосфера UFC не ограничилась одним лишь вечером боев. На протяжении практически всей недели Баку жил в ритме самого популярного мирового промоушена, а все мероприятия в рамках турнира вызывали огромный интерес у болельщиков. У отеля, где разместились бойцы, в течение всей недели собирались сотни фанатов, которые часами ждали возможности увидеть своих кумиров, сделать фотографию или получить автограф. Многие приходили со специально подготовленными подарками и сувенирами для спортсменов.

Открытая тренировка на Бакинском бульваре собрала тысячи зрителей, которые бурно встречали каждого выходившего бойца. Не меньший интерес вызвала и церемония торжественного взвешивания, а также битва взглядов, состоявшаяся за день до турнира. Трибуны также были заполнены до отказа. Все это еще раз подтвердило, что интерес к UFC в Азербайджане продолжает стремительно расти, а сам турнир уже стал одним из самых ожидаемых международных спортивных событий в стране.

Сам турнир полностью оправдал ожидания зрителей. В рамках UFC Fight Night состоялось 13 поединков, девять из которых завершились досрочно. Яркие нокауты, эффектные сабмишены и высокий темп боев сделали этот турнир одним из самых зрелищных в нынешнем сезоне UFC.

Турнир стал историческим и для азербайджанских смешанных единоборств. Впервые в рамках одного турнира UFC в октагон вышли сразу четыре азербайджанских бойца, трое из которых одержали победы. Сегодня в UFC уже выступают пять представителей Азербайджана, и очевидно, что проведение турниров в Баку играет важную роль в появлении новых бойцов страны в этой организации.

UFC Fight Night: Fiziev vs. Torres еще больше укрепил позиции Баку в календаре UFC как благодаря высокому уровню организации, так и ввиду огромного зрительского интереса. Турнир вновь подтвердил, что Азербайджан уверенно становится одним из важных центров мировых единоборств. 

Этот турнир еще раз продемонстрировал, что Азербайджан входит в число стран, которым доверяют проведение турниров крупнейшие мировые спортивные организации, а Баку продолжает укреплять свой статус одного из ключевых городов в календаре UFC.

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