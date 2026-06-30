Украина хочет производить французские ракеты

Украина хочет получить лицензию на выпуск французских дальнобойных ракет SCALP . Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, вопрос обсуждался во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Сейчас продолжаются переговоры с французским правительством и производителем ракет.

Федоров отметил, что уже есть прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Процесс осложняют вопросы интеллектуальной собственности, локализации производства и другие бюрократические процедуры.

SCALP летит на малой высоте, сложна для ПВО и устойчива к РЭБ. Ракета предназначена для удара по бункерам, укрепленным объектам, командным пунктам и мостам. Дальность — до 500 км. Является французским аналогом британской ракеты Storm Shadow.