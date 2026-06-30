Украина хочет производить французские ракеты

Украина хочет получить лицензию на выпуск французских дальнобойных ракет SCALP. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
По его словам, вопрос обсуждался во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Сейчас продолжаются переговоры с французским правительством и производителем ракет.
Федоров отметил, что уже есть прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Процесс осложняют вопросы интеллектуальной собственности, локализации производства и другие бюрократические процедуры.
SCALP летит на малой высоте, сложна для ПВО и устойчива к РЭБ. Ракета предназначена для удара по бункерам, укрепленным объектам, командным пунктам и мостам. Дальность — до 500 км. Является французским аналогом британской ракеты Storm Shadow.