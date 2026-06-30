Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом

Министерство оброны РФ сообщило, что украинские дроны в ночь на вторник сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

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В ночь на вторник, 30 июня, на подлете к Москве сбито 50 беспилотников, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Между тем Росавиация сообщает, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняли ограничения на прием и выпуск рейсов. Временные ограничения на прием и выпуск рейсов на данный момент действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Тамбова, сообщили в Росавиации.