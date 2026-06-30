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Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС

08:30 1308

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29, так как Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польскому телеканалу Polsat News.

По словам министра, Киеву был предложен подход «МиГи в обмен на дроны», поскольку Украина обладает значительными технологическими возможностями в сфере производства беспилотников, и такой обмен был бы полезен для военного сотрудничества двух стран.

Косиняк-Камыш сказал в интервью, что украинские власти дали на это согласие, но не выполнили договоренности. «Я предложил, как мне кажется, подход, основанный на партнерстве. МиГи в обмен на дроны. Украинцы изначально приняли это, но не стали реализовывать, поэтому для Украины не будет МиГов…», — сказал глава польского оборонного ведомства.

Ведущий программы спросил министра, считает ли он ошибкой решение польских властей отправить военную технику в Украину в начале полномасштабного российского вторжения без каких-либо условий. «Они поступили правильно, и я поступил бы так же. Они поступили правильно, и Украина тогда находилась в гораздо более сложном положении», — ответил Косиняк-Камыш.

Министр заявил, что нынешнее правительство Польши придерживается гораздо более твердой позиции в том, что касается отстаивания своих национальных интересов.

Косиняк-Камыш, кроме того, в интервью заявил, что Польша не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА (ОУН, Организация украинских националистов, создана в 1929 году, стремилась к созданию независимого украинского государства, в том числе вооруженным путем. УПА (Украинская повстанческая армия) — боевое крыло ОУН).

По его словам, у Украины возникнут проблемы с интеграцией в Евросоюз, если она продолжит использовать ОУН и УПА в качестве национальных символов, передает «Украинская правда». Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша будет занимать жесткую позицию и требовать от Украины отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения

Косиняк-Камыш подчеркнул, что каждая страна при вступлении в ЕС должна соблюдать строгие требования, в том числе и в отношении исторической памяти: «Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз».

Министр также добавил, что Польша самостоятельно будет принимать решения относительно расширения блока, и никто не будет диктовать ей, как голосовать по этому вопросу.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА. На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Лидер оппозиционной польской партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский заявил, что Польше следует начать блокировать новые раунды переговоров в процессе вступления Украины в ЕС.

28 июня, в День Конституции Украины, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне и заявил, что «никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев почитать».

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