USD 1.7000
EUR 1.9351
RUB 2.1687
Подписаться на уведомления
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча
Новость дня
Иран и США, кажется, договорились. Ожидается новая встреча

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

08:48 315

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в столицу Катара Доху на встречу с представителями Ирана, организованную по запросу Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Неясно, присоединился ли к нему в этой поездке зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, уточняет телеканал.

Накануне Трамп заявил, что встреча представителей Ирана и США по запросу Тегерана состоится 30 июня в Дохе.

При этом ранее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади утверждал, что переговоры с США в Катаре не планируются.

В минувшее воскресенье Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран условились прекратить удары и планируют провести встречу 30 июня в Дохе. По данным издания, изначально переговоры по иранской ядерной программе должны были пройти в тот же день в Швейцарии, но из-за новых ударов их перенесли в Доху, а повестка сместилась к ситуации вокруг Ормузского пролива.

Высокопоставленный американский чиновник сообщал CNN, что технические переговоры по мирному меморандуму не отменялись и состоятся в ближайшие дни, как и планировалось, а каналы для предотвращения конфликтов работают в штатном режиме.

На минувшей неделе США нанесли серию ударов по объектам в Иране в ответ на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Трамп после ударов США сообщил, что они наносились по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям, и пригрозил, что «Иран может перестать существовать», если США возобновят полноценные боевые действия. Корпус стражей исламской революции в ответ запустил ракеты и дроны по «американским объектам в Кувейте и Бахрейне».

Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 1311
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 09:15
09:15 1601
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 5835
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер ФОТО
01:20 3117
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
29 июня 2026, 16:40 2198
Украина хочет производить французские ракеты
Украина хочет производить французские ракеты
01:35 1906
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
00:54 5996
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха? обновлено 02:02; фото; видео
02:02 5572
Трамп верит в победу
Трамп верит в победу
00:39 2314
Израиль ответил добром
Израиль ответил добром
00:19 4077
Трампу не разрешили уволить Кук
Трампу не разрешили уволить Кук
29 июня 2026, 23:51 3082

ЭТО ВАЖНО

Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 1311
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 09:15
09:15 1601
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 5835
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер
Как Баку стал одним из центров UFC: 72 страны, забитая до отказа арена и исторический вечер ФОТО
01:20 3117
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки
Анкара склеивает Ливию. Триполи и Бенгази в поле зрения турецкой разведки Гюнгер Явузаслан комментирует для haqqin.az
29 июня 2026, 16:40 2198
Украина хочет производить французские ракеты
Украина хочет производить французские ракеты
01:35 1906
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
Российская бомба убила Фатиму Гусейнову
00:54 5996
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха?
Мощный взрыв в Монако. Покушение на украинского олигарха? обновлено 02:02; фото; видео
02:02 5572
Трамп верит в победу
Трамп верит в победу
00:39 2314
Израиль ответил добром
Израиль ответил добром
00:19 4077
Трампу не разрешили уволить Кук
Трампу не разрешили уволить Кук
29 июня 2026, 23:51 3082
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться