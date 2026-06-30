Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

Неясно, присоединился ли к нему в этой поездке зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, уточняет телеканал.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в столицу Катара Доху на встречу с представителями Ирана, организованную по запросу Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Накануне Трамп заявил, что встреча представителей Ирана и США по запросу Тегерана состоится 30 июня в Дохе.

При этом ранее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади утверждал, что переговоры с США в Катаре не планируются.

В минувшее воскресенье Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран условились прекратить удары и планируют провести встречу 30 июня в Дохе. По данным издания, изначально переговоры по иранской ядерной программе должны были пройти в тот же день в Швейцарии, но из-за новых ударов их перенесли в Доху, а повестка сместилась к ситуации вокруг Ормузского пролива.

Высокопоставленный американский чиновник сообщал CNN, что технические переговоры по мирному меморандуму не отменялись и состоятся в ближайшие дни, как и планировалось, а каналы для предотвращения конфликтов работают в штатном режиме.

На минувшей неделе США нанесли серию ударов по объектам в Иране в ответ на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Трамп после ударов США сообщил, что они наносились по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям, и пригрозил, что «Иран может перестать существовать», если США возобновят полноценные боевые действия. Корпус стражей исламской революции в ответ запустил ракеты и дроны по «американским объектам в Кувейте и Бахрейне».