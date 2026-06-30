Трамп требует снизить цены на топливо

Президент США Дональд Трамп потребовал от компаний, реализующих топливо в США, немедленно снизить цены, пригрозив серьезными последствиями в случае отказа. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth.

«Розничные продавцы бензина должны немедленно снизить цены! Учитывая, что стоимость нефти сейчас составляет 68 долларов за баррель и продолжает снижаться, цены остаются слишком высокими», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что искусственное завышение цен недопустимо и является полностью незаконным. По словам Трампа, если розничные продавцы не выполнят это требование, их ждут серьезные проблемы.