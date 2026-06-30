Азербайджанская нефть подорожала

Цена 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 1,24 доллара, или на 1,67%, и составила 75,6 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 74,36 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light рассчитана на уровне 65 долларов США.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,26 за баррель, что на $0,89 (1,22%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $1,16 (1,6%), до $73,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,67 (0,95%), до $70,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,52 (2,2%), до $70,75 за баррель.