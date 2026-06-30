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Банк Республика расширяет поддержку бизнеса в рамках соглашения с OPEC Fund

ФОТО
10:18 272

Банк Республика, один из ведущих банков страны поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и OPEC Fund for International Development подписали кредитное соглашение на сумму 20 миллионов долларов США. Финансирование сроком на четыре года направлено на поддержку развития частного сектора в Азербайджане и расширение доступа микро, малых и средних предприятий к финансовым ресурсам.

Соглашение подписали председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов и президент OPEC Fund доктор Абдулхамид Альхалифа. Церемония подписания состоялась в Вене в рамках «OPEC Fund Development Forum 2026», посвященного 50-летию OPEC Fund.

В церемонии подписания также приняли участие заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Анар Ахундов и Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Австрийской Республике Ровшан Садыгбейли.

Благодаря заключенному соглашению Банк Республика сможет расширить поддержку реального сектора экономики и увеличить объемы кредитования микро, малого и среднего предпринимательства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку проектов, способствующих развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и устойчивому экономическому росту Азербайджана.

Президент OPEC Fund Абдулхамид Альхалифа отметил: «Первый кредит OPEC Fund в национальной валюте стал важной вехой в деятельности нашей организации. Этот инструмент расширяет наши возможности по реализации инновационных финансовых решений и повышению эффективности поддержки стран-партнёров. Финансирование в национальной валюте играет важную роль в снижении валютных рисков и стимулировании инвестиций. Мы рады, что нашим первым партнером по такой сделке в Азербайджане стал Банк Республика — надежный финансовый институт, с которым мы разделяем стремление содействовать устойчивому экономическому развитию».

Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмайлов отметил: «Для нас это соглашение — не просто финансирование. Это важный знак доверия со стороны одного из важнейших международных финансовых институтов развития - OPEC Fund. Мы искренне благодарны доктору Абдулхамиду Альхалифе и его замечательной команде за высокий профессионализм и теплый прием. Уверены, что это соглашение станет первым шагом к успешному и долгосрочному партнерству между Банком Республика и OPEC Fund».

Для получения дополнительной информации:

www.bankrespublika.az

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