Официально все выглядело как благотворительность: Дания финансирует мелкий и средний бизнес украинцев, что-то вроде швейных мастерских. Надо отдать должное умному и холодному расчету скандинавов, которые знают, как грамотно вкладывать деньги, чтобы получить десятикратный эффект. Официально Дания не поставляет оружие Украине, а только финансирует производство в гражданском секторе. Так началась эра народной инициативы по сборке дронов в Украине. Тысячи украинцев в специализированных мастерских в гаражах, сараях, подвалах, подсобках собирают беспилотники, включая FPV-дроны.

Маленькая Дания осуществила идею, которая невероятным образом завела Россию в ловушку острого энергетического кризиса и привела к перелому хода российско-украинской войны в пользу Киева. Когда два года назад европейские чиновники спорили, какое оружие можно передать Киеву, а какое нет, ставили условие, как и где могут украинские военные применить западное оружие, датчане пошли другим путем: стали финансировать производство оружия в самой Украине на уровне оружейных мастерских.

Собрать дрон может каждый желающий, пройдя верификацию. Например, в рамках государственных и региональных проектов типа «Житомирский дрон» любой украинец может получить подробную инструкцию и помощь с передачей собранного аппарата для нужд ВСУ. Собрать FPV-дрон в домашних условиях для нужд армии в Украине стоит от 7 000 до 20 000 гривен за единицу (примерно 170–480 долларов), в зависимости от комплектации и наличия батареи.

Если бы датчане решили продать эти дроны Киеву, то все должно было быть задокументировано страной-продавцом, как и где эти дроны могут быть применены. А то, что производят сами украинцы, они вправе применять на свое усмотрение. Можно вспомнить, сколько разговоров было в Германии о передаче ВСУ крылатых ракет «Таурус», которые так и не передали. Как США технически ограничивали дальность артиллерийского ракетного комплекса M142 HIMARS, чтобы ракеты не достигали территорий вглубь России. Стратегия датчан оказалась максимально эффективной, чему свидетельствуют поражения дронами важнейших объектов российской нефтяной промышленности и последовавшая за этим нехватка топлива по всей России. Теперь к инициативе датчан присоединились Швеция и другие европейские страны.

Известный украинский политолог-международник, кандидат политических наук Игорь Рейтерович в интервью haqqin.az сказал, что Дания действительно придумала так называемую «датскую модель» помощи Украине: «Ее суть в том, что внедряется инновационный механизм военной помощи, при котором правительства стран-союзников напрямую финансируют производство оружия на украинских оборонных предприятиях. Кроме Дании, подобный механизм используют и другие страны. Просто Дания, исходя из своих возможностей, когда есть деньги, но нет производственных мощностей, сделала это первой».

По словам Рейтеровича, дроны в Украине собирают не только женщины и не только в гаражах: «Хотя, конечно, энтузиастов и волонтеров хватает с избытком. Плюс значительная часть предприятий перемещена за границу. Как следствие, за первые пять месяцев 2026 года дронов для ВСУ законтрактовано больше, чем за весь 2025 год. И это еще без 5,9 млрд евро, которые ЕС должен выделить на производство и закупку БПЛА. Так что России следует приготовиться. На временно оккупированных территориях будет полный логистический локдаун где-то с середины июля. И по НПЗ будет прилетать по всей России регулярно».