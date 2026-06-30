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Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших

10:34 967

В ночь на 30 июня Россия атаковала Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Харьковскую области Украины, в результате чего погибли семь человек, еще 56 получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Запорожской и Харьковской областях.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, за минувшие сутки российские войска нанесли 975 ударов по 56 населенным пунктам региона. В результате атак погибли три человека, еще 18 получили ранения.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в результате российских обстрелов Херсонской области пострадали 11 человек, в том числе трое детей. 

В свою очередь, глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что российские войска более десяти раз атаковали четыре района области с использованием беспилотников. В результате ударов ранения получили три человека, также была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками различных типов по Харькову и 29 населенным пунктам области. В результате атак погибли четыре человека, еще 24 получили ранения, в том числе двое детей.

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