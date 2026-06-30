Как проверяется безопасность воды на пляжах Азербайджана?

Об этом в эфире программы Sağlam Səhər на Sağlam radio (93 FM) сказал врач-гигиенист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Зияддин Кязымов.

Министерство здравоохранения Азербайджана проводит мониторинг санитарного состояния пляжей и качества морской воды на территориях городов и районов республики, используемых населением для отдыха. В ходе мониторингов оцениваются общее санитарное состояние пляжных территорий, чистота прибрежной полосы, организация сбора и вывоза отходов, а также состояние санитарно-защитных зон.

По его словам, одновременно из установленных контрольных точек отбираются пробы морской воды, которые проходят физико-химические и микробиологические исследования. Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, после чего они направляются в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Специалист отметил, что по результатам лабораторных исследований определяются химический состав воды, уровень ее микробиологического загрязнения и показатели эпидемиологической безопасности. Полученные результаты сопоставляются с действующими нормативами, после чего оценивается пригодность морской воды для использования на пляжах.

Зияддин Кязымов подчеркнул, что при выявлении отклонений от нормативных показателей проводится расследование причин загрязнения морской воды, а также организуются дополнительные эпидемиологические и лабораторные исследования.

Качество морской воды на пляжах, расположенных на территориях городов и районов республики и используемых населением для отдыха, находится под постоянным контролем, сказал врач-гигиенист.

По словам Кязымова, в соответствии с ежегодным планом работы мониторинг качества морской воды проводится регулярно. Пробы морской воды еженедельно отбираются и направляются в лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии для проведения физико-химических и микробиологических исследований. Кроме того, в течение купального сезона они дополнительно исследуются на наличие возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний.

Специалист отметил, что отбор проб осуществляется в строгом соответствии с международными и национальными методическими требованиями, а для сохранения естественных свойств воды используются специальные стерильные одноразовые емкости и средства транспортировки.

В лабораториях определяются физические, химические и микробиологические показатели воды. Кроме того, проводится исследование на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, а при необходимости выполняются токсикологические исследования для выявления тяжёлых металлов, нефтепродуктов, пестицидов и других вредных веществ.

По словам Зияддина Кязымова, результаты всех исследований анализируются в комплексе, сопоставляются с действующими нормативами, после чего готовится итоговое заключение о санитарном состоянии пляжей.