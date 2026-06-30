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Южнокорейские суда покинули Ормуз

10:39 479

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что все суда, связанные с Южной Кореей и севшие на мель в Ормузском проливе, за исключением двух, уже покинули этот стратегически важный водный путь.

В общей сложности 26 судов, связанных с Южной Кореей, находились в проливе, когда Иран закрыл этот стратегически важный пункт 28 февраля, в день начала американо-израильской войны.

Обновленные данные свидетельствуют о значительном улучшении морского судоходства через Ормузский пролив, поскольку продолжается выполнение временного мирного соглашения между США и Ираном, хотя объемы судоходства остаются ниже довоенного уровня, а проблемы безопасности сохраняются.

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