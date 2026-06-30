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Дочь свергнутого президента избрали главой государства

10:50 1380

Кейко Фухимори, дочь бывшего перуанского лидера Альберто Фухимори, с небольшим отрывом победила на выборах президента Перу, передает Bloomberg.

По данным агентства, подсчет голосов избирательной комиссией страны после длительного анализа тысяч спорных бюллетеней прошедшего 7 июня второго тура показал, что Фухимори, представляющая консервативную партию «Народная сила», получила 50,14% голосов избирателей, ее основной соперник — глава левой партии «Вместе за Перу» Роберто Санчес — 49,87%. Разница между ними составила 49 641 голос. Фухимори вступит в должность 28 июля на пятилетний срок и станет девятым лицом, занявшим пост президента Перу за последние десять лет.

Агентство отмечает, что результаты голосования указывают на продолжающийся раскол в перуанском обществе и рискуют его усугубить: предыдущие два раза итоги выборов главы государства показывали разницу менее чем 45 тыс. голосов между победителем и его основным конкурентом, что мало отличается от текущего показателя. При этом, обращает внимание агентство, Фухимори также может и начать в стране период стабильности: ее партия получила 22 из 60 мест в сенате на выборах в конгресс Перу в апреле, став крупнейшим меньшинством и получив достаточное представительство, чтобы заблокировать любые первоначальные попытки импичмента. Кроме того, она прочно зарекомендовала себя как политик, жестко борющийся с преступностью, что может обнадежить обеспокоенных вопросом общественной безопасности перуанцев.

Отец избранного президента Альберто Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. Фухимори вел вооруженную борьбу с действовавшими в стране маоистскими и марксистско-ленинистскими группами. В 2000 году после появления доказательств коррупции в рядах его партии Фухимори покинул страну и был отрешен от власти решением парламента. В 2005 году его арестовали в Чили и в 2007 году экстрадировали в Перу. В том же году Фухимори приговорили к шести годам тюрьмы за злоупотребление властью. В 2009 году он получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и преступления против человечности. Весной 2022 года Конституционный суд Перу вынес решение о помиловании Фухимори, но постановление выполнено не было. 5 декабря 2023 года Конституционный суд постановил немедленно освободить Фухимори. В итоге Национальный пенитенциарный институт (часть Министерства юстиции) выпустил экс-президента. 7 декабря 2023 года Альберто Фухимори вышел на свободу после 16 лет заключения. Он умер от рака в сентябре 2024 года в возрасте 86 лет.

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