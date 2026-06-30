СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения

По его словам, в ходе проведенных на сегодняшний день поисковых и идентификационных работ обнаружены и эксгумированы останки 893 человек.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после Второй Карабах ской войны были обнаружены 32 массовых захоронения. Об этом заявил заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Шарафат Гасанов на международной конференции на тему «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц».

«Из них личности 327 человек установлены посредством ДНК и судебно-медицинской экспертизы, а останки 226 человек переданы семьям и захоронены», — сказал Ш. Гасанов.

Он отметил, что в настоящее время 3 683 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. По словам зампреда СГБ, в рамках работы по установлению судьбы лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, собраны и систематизированы биологические образцы 11 542 доноров.

Ш. Гасанов добавил, что ДНК-профили этих образцов извлекаются и архивируются Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

Кроме того, замначальника СГБ заявил, что в ближайшие дни семьям будут переданы останки нескольких шехидов Первой Карабахской войны, которые числились пропавшими без вести, и чьи останки были найдены в массовых захоронениях и идентифицированы.

Ш. Гасанов подчеркнул, что процесс установления судеб граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, серьезно осложняется рядом факторов. Среди них — масштабное загрязнение освобожденных территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами за 30-летний период оккупации, разрушение инфраструктуры, населенных пунктов, ландшафта, рельефа и даже мест захоронений вследствие актов вандализма, а также непредоставление армянской стороной информации о местах погребения.

Он отметил, что после 44-дневной Отечественной войны высокопоставленные армянские военные, в том числе бывший заместитель министра обороны, впоследствии депутат парламента Армении генерал Гагик Мелконян, Самвел Бабаян и другие, неоднократно заявляли о наличии у них сведений о местах захоронения пропавших без вести азербайджанских военнослужащих. Однако эти данные до сих пор не переданы азербайджанской стороне.«Даже бывший заместитель министра обороны Армении генерал Манвел Григорян в интервью СМИ не стеснялся признавать, что лично удерживал азербайджанских пленных. Считаем, что все это, наряду с противоречием общепринятым принципам гуманизма, представляет угрозу нормам международного гуманитарного права», — заявил Ш. Гасанов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Азербайджанское государство продолжает прилагать усилия для повышения внимания международного сообщества к проблеме пропавших без вести.

Он отметил, что с 2023 года Азербайджан принимает международные мероприятия, посвященные теме пропавших без вести: «В октябре этого года в рамках Бакинского диалога планируется проведение очередной международной конференции, посвященной теме пропавших без вести. Хотел бы особо отметить, что итоговые документы международных конференций, проведенных в Азербайджане в 2024 и 2025 годах, были распространены в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Это свидетельствует о том, какое значение структуры ООН придают вниманию, которое Азербайджан уделяет проблеме пропавших без вести».