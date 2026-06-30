USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…
Новость дня
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…

Евросоюз вводит таможенный сбор на посылки

11:00 766

С 1 июля текущего года в Евросоюзе начнет действовать временный таможенный сбор в размере €3 на недорогие коммерческие посылки из стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает издание The Guardian.

Мера коснется в первую очередь посылок из Китая.

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что это должно обезопасить европейских производителей от «недобросовестной конкуренции», а также защитить граждан от «опасных товаров».

По решению Еврокомиссии, новый таможенный сбор распространяется на коммерческие посылки стоимостью до €150. Причем €3 будут взиматься не со всей посылки, а с каждой категории товаров в ней. Если в посылке находится пальто, книга и чашка, то есть товары из разных категорий, тогда получателю придется доплатить €9. 

В ЕК надеются, что новый сбор заставит европейцев лишний раз задуматься о покупке дешевых товаров. Сейчас мера вводится временно — она будет действовать до 1 июля 2028 года.

СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 217
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 460
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ наш обзор
10:26 1845
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3397
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 676
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 995
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 1354
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
10:34 971
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 2353
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 10:28
10:28 2606
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 7060

ЭТО ВАЖНО

СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 217
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 460
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ
«Датский перелом». FPV-дроны из подсобок против НПЗ наш обзор
10:26 1845
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3397
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 676
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 995
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 1354
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
Россия атакует Украину: 7 погибших, более 50 пострадавших
10:34 971
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
Польша не передаст Украине истребители и грозит блокировать ее вступление в ЕС
08:30 2353
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом
Более 400 беспилотников сбили над Россией и Крымом обновлено 10:28
10:28 2606
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию
ЧМ-2026: Марокко точнее Нидерландов, Парагвай сенсационно выбил Германию, Бразилия с трудом прошла Японию видео, обновлено 07:56
07:56 7060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться