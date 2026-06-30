Евросоюз вводит таможенный сбор на посылки

С 1 июля текущего года в Евросоюзе начнет действовать временный таможенный сбор в размере €3 на недорогие коммерческие посылки из стран, не входящих в ЕС. Об этом сообщает издание The Guardian.

В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что это должно обезопасить европейских производителей от «недобросовестной конкуренции», а также защитить граждан от «опасных товаров».

По решению Еврокомиссии, новый таможенный сбор распространяется на коммерческие посылки стоимостью до €150. Причем €3 будут взиматься не со всей посылки, а с каждой категории товаров в ней. Если в посылке находится пальто, книга и чашка, то есть товары из разных категорий, тогда получателю придется доплатить €9.

В ЕК надеются, что новый сбор заставит европейцев лишний раз задуматься о покупке дешевых товаров. Сейчас мера вводится временно — она будет действовать до 1 июля 2028 года.