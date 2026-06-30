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Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров

11:06 995

Пекин «настоятельно» призывает Москву и Киев возобновить переговоры по завершению войны, заявил заместитель постпреда Китая в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй.

«Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН», — сказал Лэй на заседании Совета Безопасности ООН.

Представитель Китая также отметил, что военный конфликт все сильнее затрагивает гражданское пространство: «От этого страдают ни в чем не повинные мирные жители». Сунь Лэй добавил, что Китай сохраняет «объективную и беспристрастную» позицию по украинскому вопросу, поддерживает контакты со всеми сторонами и «неустанно» содействует мирным переговорам. «Вместе с международным сообществом Китай готов и дальше играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса», — заключил Лэй.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил возобновить диалог на основе стамбульских договоренностей, а также с учетом модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом, и «реалий на земле». 28 июня в интервью корреспонденту Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что готов обсуждать с американскими представителями «все детали, все модальности» для урегулирования конфликта. Путин рассказал о предложении Киева отказаться от ударов по территории друг друга и ограничить военные действия Херсонской и Запорожской областями, а также «ДНР» и «ЛНР». Путин дал понять, что не согласен на это, поскольку, по его словам, подобные шаги дадут преимущество украинской армии.

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