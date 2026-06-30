Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»

В Азербайджане в несколько этапов будет создано 20 000 полноштатных преподавательских мест. Полноштатные преподаватели больше не будут участвовать в процессе сертификации. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает haqqin.az.

Министр заявил на мероприятии «Сертификация: компетентный учитель – качественное образование», что в рамках следующего этапа сертификации учителей в сферу действия новой реформы будут включены 115 тысяч учителей. Согласно презентации, учителя, успешно прошедшие сертификацию, будут разделены на две категории. Некоторые из них получат статус полноштатных учителей, а другие продолжат свою деятельность в качестве учителей-часовиков, получающих почасовую надбавку к зарплате.

«Девять из десяти учителей, сдавших сертификационный экзамен, успешно его прошли», — заявил министр. Он добавил, что почти все учителя по всей стране хотя бы раз участвовали в процессе сертификации. Каждый пятый учитель, работающий в настоящее время в системе, — начинающий педагог.