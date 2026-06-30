Израиль разрабатывает лазеры для ударов из космоса

Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов с платформы над поверхностью Земли, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Израиль в настоящее время «привлекает лучшие умы» для решения задачи и намерен стать ведущим государством в этой сфере, сообщает The Jerusalem Post.

«Если нам это удастся, это обеспечит нам преимущество в сдерживании, в способности атаковать, уничтожать и во всех других аспектах по сравнению с нашими врагами, обладающими большими ресурсами», — добавил Кац.

25 июня он заявлял, что Израиль полон решимости стать ведущим игроком, обладающим возможностями нанесения ударов из космоса.

Израиль уже является ведущей страной в этой области, разработав Iron Beam, наземный космический лазер. С конца прошлого года он стоит на вооружении Армии обороны Израиля. Это первая в мире действующая лазерная оборонительная платформа, способная нейтрализовать ракеты, беспилотники и минометные снаряды. По информации The Jerusalem Post, в настоящее время Израиль разрабатывает лазер, который можно размещать на военных самолетах.