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Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков

12:00 465

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник подверг критике нападки на переговорную группу страны, заявив, что меморандум о взаимопонимании с США был достигнут в полной координации с верховным лидером Моджтабой Хаменеи и при поддержке Высшего совета национальной безопасности.

«К сожалению, некоторые группы, следуя психологическим уловкам враждебно настроенных СМИ, пытаются ослабить это достижение, нападая на переговорную команду и ставя под сомнение решения государства», — сказал он.

Кроме того, президент Ирана отметил, что взаимопонимание (между Ираном и США – ред.) — это двусторонний процесс.

«Если американская сторона будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, мы также выполним свои обязательства. Наш подход перед лицом безрассудной риторики и пустых угроз заключается в опоре на рационализм и человеческое достоинство при принятии решений, а также на решительную и бескомпромиссную оборону на практике», — написал Пезешкиан в Х.

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