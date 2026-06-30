СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести

Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности (СГБ) на сегодняшний день завершило генетическую идентификацию 327 лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Об этом заявил начальник управления генерал-майор Руфат Алиев во время выступления на международной конференции на тему «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц».

Он напомнил, что работы по генетической идентификации указанных лиц ведутся с 2022 года, однако процесс значительно осложняется тем, что с момента конфликта (Первая Карабахская война — ред.) прошло много времени. Алиев подчеркнул, что извлеченные из обнаруженных захоронений образцы костей подверглись серьезной деградации под воздействием факторов окружающей среды.

«Фрагментация ДНК и химические повреждения создают существенные препятствия для получения генетических профилей. Тем не менее, благодаря применению специалистами усиленных протоколов и современных методик, удалось выполнить сложные задачи на этапе судебно-медицинской экспертизы», — сказал генерал-майор.