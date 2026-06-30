Израиль сомневается в способности Ливана выполнить обязательства по соглашению

Руководство Израиля сомневается в способности властей Ливана выполнить свои обязательства, которые прописаны в рамочном соглашении, предусматривающем разоружение формирований шиитского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщило агентство Reuters.

В то же время власти еврейского государства рассматривают достигнутое соглашение как «важный дипломатический шаг» на пути к установлению мира с Ливаном в долгосрочной перспективе.

Как отмечает Reuters со ссылкой на ливанские источники, часть руководства республики опасается, что рамочное соглашение чревато тупиком в плане внутренней обстановки. Проблема заключается также в способности властей Ливана полностью разоружить «Хезболлу» и восстановить государственную монополию на использование оружия.

26 июня госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявил о рамочном соглашении, достигнутом сторонами после пяти раундов переговоров. В соответствии с ним израильские войска передадут на начальном этапе под контроль ливанской армии две зоны к югу и северу от реки Литани. Постепенно ливанские вооруженные силы восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия в будущем для полного вывода израильских войск.