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Оформите карту рассрочки Birbank и получите 50 бонусов за первую покупку

12:29 316

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank запустил новую выгодную акцию для клиентов, которые оформят карту рассрочки. В рамках акции «50 бонусов за первую рассрочку», которая продлится до 31 июля 2026 года, 50 бонусов будут начислены клиентам, первая покупка которых в рассрочку составит 500 AZN и более.

Предложение действует для клиентов, у которых в период проведения акции не было активной карты рассрочки Birbank и которые оформят ее в указанный срок.

Карта рассрочки Birbank привлекает не только преимуществами акции, но и широкими возможностями для повседневных покупок. Владельцы карты могут оформлять покупки в рассрочку сроком до 24 месяцев, совершать покупки в тысячах магазинов-партнеров и получать неограниченное количество бонусов. Кроме того, карта оформляется и доставляется бесплатно, предоставляет льготный период до 63 дней, а также позволяет получать двойной возврат НДС при оплате с помощью QR-кода.

Бонусы, начисленные в рамках акции, можно использовать в единой программе лояльности экосистемы Bir – Bir Bonus. Программа позволяет накапливать и тратить бонусы не только в Birbank, m10, Birmarket и других брендах экосистемы Bir, но и у тысяч партнеров. Все клиенты экосистемы Bir подключаются к программе автоматически и могут использовать накопленные бонусы для оплаты поездок с BakıKart, заказов на Trendyol, пополнения мобильного баланса, покупок в Birmarket и во многих других направлениях.

Подробная информация доступна по ссылке: https://www.b-b.az/tkblk

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 52 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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