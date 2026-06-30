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Эйфелева башня «подросла»

12:29 1048

Инженер и архитектор Бертран Лемуан заявил, что Эйфелева башня увеличилась в размере из-за аномальной жары. Об этом сообщает RTL.

Как объяснил Лемуан, при сильной жаре происходит тепловое расширение металла, из-за чего Эйфелева башня увеличивается в размере — при ее постройке использовалось пудлинговое железо, на которое распространяется этот феномен. На сегодняшний день башня стала длиннее на десять сантиметров.

«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов», — рассказал он.

Лемуан добавил, что изменение в размере башни остается незаметным для человеческого глаза. 

Напомним, что в последнее время во Франции наблюдается аномальная жара. Аномалия уже привела к росту смертности.

Ранее в Национальном агентстве общественного здравоохранения Франции сообщили, что на территории страны зафиксированы около 1000 избыточных (больших по сравнению с показателями предыдущих месяцев – ред.) смертей во время экстремальной жары.

Наибольший прирост этого показателя зафиксировали в регионах, где в последние несколько дней был объявлен красный режим погодной опасности: в частности, в Иль-де-Франс, Новой Аквитании, Бретани, Нормандии и Пеи-де-ла-Луар.

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