Израильские компании покидают Турцию?

Израильская компания по производству сантехники Hamat покинула Турцию, но некоторые другие компании, включая Teva, ICL и Netafim, продолжают там работать, несмотря на политическую напряженность между странами.

Как передает Globes, компания Hamat на прошлой неделе приняла решение закрыть свой турецкий филиал MCP в Измире из-за трудностей со сбытом продукции. Несмотря на то, что данный шаг был ожидаем, с точки зрения бизнеса это упущенная возможность, поскольку турецкая промышленность является важным двигателем местной экономики, и после замедления роста промышленного производства с 1,61% до 0,38% в прошлом году произошел новый скачок до 2,58%. Это восстановление увеличило объем производства в Турции с 262 миллиардов долларов в 2024 году до 273,4 миллиардов долларов в 2025 году.

Решение Hamat еще больше ограничивает присутствие израильских бизнес-активов в Турции.

Доктор Галия Линденштраус, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS), отмечает, что, в отличие от импорта из Турции в Израиль, который по-прежнему осуществляется в ограниченных масштабах через третьи страны, израильский экспорт в Турцию полностью прекратился, «израильские компании, работавшие в Турции, также испытывают трудности».

По итогам 2025 года импорт товаров из Турции в Израиль составил 924,1 млн долларов, по сравнению с примерно 2 млрд долларов в 2024 году, в то время как экспорт сократился с 598,6 млн долларов до всего лишь 10,9 млн долларов. Этот резкий разрыв обусловлен решением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2024 года ввести полное торговое эмбарго против Израиля — беспрецедентный шаг в отношениях между странами.

Несмотря на напряженность, израильская ирригационная компания Netafim продолжает свою деятельность в Турции. Доли в компании разделены между мексиканской Orbia Corp., владеющей 80%, и Kibbutz Hatzerim, владеющей 20%. Турецкое предприятие компании отвечает за производство и сбыт ирригационной и сельскохозяйственной продукции для самой Турции.

Еще одна израильская компания, которая продолжает работать в стране в рамках своей глобальной стратегии, — это ICL (ранее Israel Chemicals). Компания управляет 38 производственными площадками в 13 странах, включая Великобританию, Бразилию, Китай, Австралию и Турцию. Завод, расположенный в городе Бандырма, производит фосфат кальция и промышленные чистящие средства.

Компания Teva Pharmaceuticals также включает турецкий рынок в свою международную деятельность. Турецкая штаб-квартира компании находится в Стамбуле, который является центром коммерческой деятельности в сфере сбыта лекарственных препаратов в стране.

А вот компания Central Bottling Company - Coca Cola - крупная частная компания, которая ранее работала в Турции, - уже около двух лет не владеет там никакими активами. До кризиса с флотилией «Мармара» в 2010 году эта компания приобрела турецкую компанию Tuborg Turkey, второго по величине производителя пива в стране на тот момент, занимавшего 35% рынка, за 80 миллионов долларов. Однако во время войны в Газе компания завершила продажу своих активов в Турции.

Отметим, что турецкий рынок представляет собой огромный деловой потенциал для компаний во многих областях отчасти благодаря численности населения в 87,9 миллиона человек.