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В России дефицит такси

13:05 1059

Водители такси стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса, охватившего почти все регионы России после украинских ударов по нефтезаводам, об этом сообщили «Коммерсанту» участники рынка.

В таксопарке F1rst, насчитывающем более 2 тыс. машин, зафиксировали отток 20% водителей, а в таксопарке 369, под управлением которого находятся 2,5 тыс. авто, — 5–10%. В Национальной ассоциации таксопарков подтвердили тенденцию, уточнив, что водители при выходе на работу стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, чтобы не остаться без топлива.

Отток водителей заметен и по динамике расходов россиян. Согласно данным сервиса «Сбер Индекс», на неделе с 22 по 28 июня траты граждан на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% при общем росте трат на все категории товаров и услуг на 7,9%. Топливный дефицит сильнее всего отражается именно на рынке такси, говорит руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов. В отличие от общественного транспорта, который централизовано обеспечивается топливом, водители такси заправляются самостоятельно и зависят от ситуации на АЗС, пояснил он.

Водители тратят больше времени на поиск подходящей АЗС и заправку, при этом могут выполнить меньше заказов, чем раньше, отметили в сервисе заказа такси «Максим». В итоге, по словам гендиректора F1rst Дмитрия Назарова, таксопарки рекомендуют водителям заправлять автомобили ночью или рано утром, когда очередей на АЗС нет.

При этом средний уровень цен на поездки пока не изменился, что дополнительно усугубляет восприятие ситуации водителями, так как их расходы растут, а доходы остаются прежними, отметил член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов.

В мае средняя стоимость поездки на такси в целом по России составляла 49,52 руб. ($0,64) за 1 км в пути, что на 5,2% больше год к году, следует из данных Росстата. По подсчетам сервиса T-Pay, с 25 мая по 21 июня средняя стоимость поездки на такси по всей России выросла на 8% год к году, до 462 руб. ($5,93)/

Если ограничения на рынке топлива сохранятся, рентабельность легковых пассажирских перевозок продолжит снижаться, а часть водителей станет еще осторожнее выходить на линию и брать дальние заказы, заключил Амосов из Международного евразийского форума «Такси».

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