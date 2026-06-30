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Оппозиция Армении ждет решения суда

13:14 550

Конституционный суд Армении обязан до 4 июля обнародовать свое решение по искам семи политических сил, оспаривающих итоги прошедших 7 июня парламентских выборов, заявил журналистам председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян.

«Наша работа в таком плотном режиме, напряженная работа именно этим и обусловлена, чтобы мы до 4 июля - это крайний срок, опубликовали решение», - сказал Диланян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, КС также проведет закрытое заседание, на котором будут изучаться секретные документы. «Мы изучим лишь эти секретные документы, поэтому часть данного судебного процесса, один из его этапов, будет проходить за закрытыми дверями, участвовать будут только участники процесса и судьи», - добавил Диланян.

Конституционный суд  Армении 26 июня начал рассмотрение заявлений семи политических сил, оспаривающих результаты парламентских выборов.  Среди подавших заявления оппозиционные блоки «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, а также партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Истцы требуют либо аннулировать результаты прошедших выборов и назначить новые, либо же назначить второй тур голосования. 

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