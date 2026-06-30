Франция будет бороться со «сверхбыстрой модой»

Сенат Франции принял законопроект о борьбе со «сверхбыстрой модой», направленный против платформ электронной коммерции, включая Shein, Temu и AliExpress. Закон был принят после многолетних дебатов о том, как привести эту меру в соответствие с законодательством Евросоюза (ЕС), пишет France24.

Документ предполагает введение почасовой оплаты за массовое производство текстиля, размер которой со временем будет увеличиваться. Предусмотрен также запрет на рекламу брендов «быстрой моды», в том числе инфлюенсерами в социальных сетях.

Агентство указывает, что товары «быстрой моды», которые легко заказать и заменить, способствуют загрязнению текстильной промышленностью окружающей среды. На долю текстильной промышленности приходится почти 10% мировых выбросов парниковых газов, подчеркивается в материале.

В марте 2025 г. генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что «быстрая мода» ускоряет экологическую катастрофу. По его словам, каждую секунду сжигается или отправляется на свалку объем одежды, эквивалентный одному мусоровозу. Генсек ООН тогда призвал к срочным действиям по сдерживанию разрушительного воздействия текстильной промышленности на планету.