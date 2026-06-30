USD 1.7000
EUR 1.9362
RUB 2.2078
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…
Новость дня
Мехрибан Алиева: Мы должны быть готовы к новым вызовам…

Америка приговорила китайского миллиардера к 30 годам

13:24 731

Китайский бизнесмен Го Вэньгуй приговорен в США к 30 годам тюремного заключения, сообщают американские СМИ.

Согласно судебным документам, у него также должны быть конфискованы активы на 889 миллионов долларов. По данным прокуратуры, Го вместе со своим финансистом убедил сотни тысяч интернет-пользователей «инвестировать в различные компании и программы, предоставляя ложные сведения». В результате оба присвоили сотни миллионов долларов. Общая сумма ущерба оценивается более чем в миллиард долларов.

Кроме того, Го Вэньгуй привлекал последователей, выставляя себя борцом с Коммунистической партией Китая. При этом он использовал множество фиктивных личностей - только в обвинительном заключении прокуратуры, помимо имени Го Вэньгуй, упоминаются шесть псевдонимов.

В 2024 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Го виновным по ряду пунктов, включая различные виды мошенничества, отмывание денег и вымогательство. Прокуратура требовала для него как минимум 30 лет тюрьмы.

У себя на родине Го был магнатом в сфере недвижимости и одним из богатейших людей в стране, однако в 2014 году бежал из Китая, стремясь избежать судебного преследования за коррупцию и растрату. В США он наладил хорошие отношения с близкими к правительству кругами и считается деловым партнером бывшего советника президента Дональда Трампа, Стива Бэннона, который был арестован по обвинению в мошенничестве в 2020 году на яхте Го и позднее получил тюремный срок. Го Вэньгуй был задержан в 2023 году в своей роскошной квартире возле Центрального парка в Нью-Йорке.

Сто лет. И снова «Исмаилия»…
Сто лет. И снова «Исмаилия»… Размышления к открытию Недели тюркского мира в Баку
11:43 1841
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
14:05 282
Фатима Гусейнова приехала подписать документы и попала под российскую бомбу
Фатима Гусейнова приехала подписать документы и попала под российскую бомбу обновлено 13:37
13:37 8270
Израиль Ливану не верит
Израиль Ливану не верит Reuters
12:19 566
Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч военнослужащих
Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч военнослужащих
12:50 1659
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 1016
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 1462
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3567
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 1416
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 1742
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 2099

ЭТО ВАЖНО

Сто лет. И снова «Исмаилия»…
Сто лет. И снова «Исмаилия»… Размышления к открытию Недели тюркского мира в Баку
11:43 1841
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство
14:05 282
Фатима Гусейнова приехала подписать документы и попала под российскую бомбу
Фатима Гусейнова приехала подписать документы и попала под российскую бомбу обновлено 13:37
13:37 8270
Израиль Ливану не верит
Израиль Ливану не верит Reuters
12:19 566
Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч военнослужащих
Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч военнослужащих
12:50 1659
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
СГБ: Идентифицированы останки 327 лиц, числившихся пропавшими без вести
12:15 1016
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
Пезешкиан осудил нападки на иранских переговорщиков
12:00 1462
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье
От Кувейта-91 до Ормуза-26. Гегемон на распутье наша аналитика
02:00 3567
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
Учителей поделят на полноштатных и «часовиков»
11:28 1416
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
Пекин «настоятельно» призывает Киев и Москву сесть за стол переговоров
11:06 1742
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
СГБ: В Азербайджане обнаружены 32 массовых захоронения
10:51 2099
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться