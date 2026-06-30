Учения МЧС на бакинском НПЗ

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактические учения в здании офиса «Проектирование временной модернизации» нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, основной целью учений стало дальнейшее совершенствование взаимодействия подразделений пожарной охраны, привлекаемых к ликвидации пожаров на стратегически важных объектах, где перерабатываются продукты с высокой степенью горючести, повышение профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров на подобных объектах, а также повышение уровня знаний персонала объекта о правилах первичных действий при возникновении пожара.

По сценарию учений подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, оперативно прибывшие к месту «пожара» в здании офиса «Проектирование временной модернизации», эвакуировали работников из «опасной зоны», провели оперативную разведку на месте «пожара» и успешно осуществили его «тушение».

По завершении успешно проведенных учений были обсуждены достигнутые результаты, даны соответствующие поручения. Всего к учениям привлекли девять единиц техники и 48 сотрудников Государственной службы пожарной охраны.