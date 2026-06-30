Кремль ведет переговоры об импорте нефтепродуктов

Россия ведет контакты с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, Москва готова закупать топливо за рубежом, если стороны договорятся о приемлемых ценах. С какими странами ведутся переговоры, Песков не уточнил.

«Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос», – сказал Песков.

24 июня Reuters сообщил, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Тогда министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что официального запроса от Москвы не поступало. По данным агентства, производство бензина в России упало примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Помимо импорта, российские власти рассматривают ограничение экспорта бензина и рост субсидий для переработчиков.