Азербайджан и Казахстан обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнерства, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество. Министры подчеркнули важность взаимодействия и взаимной поддержки в международных и региональных организациях, а также продолжения координации на многосторонних площадках.

В ходе беседы также были рассмотрены мероприятия в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Байрамов отметил высокий уровень представительства Казахстана на Неделе тюркского мира, посвященной 100-летию первого Тюркологического съезда, и подчеркнул значение этого события для укрепления солидарности тюркского мира.