И на Алтае лимиты на продажу топлива

В Республике Алтай (РФ) вводят лимиты на продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом заявил глава региона Андрей Турчак на заседании правительства.

«У нас резервных запасов пока достаточно, но вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября вводятся ограничения на розничную продажу топлива», — сказал он.

В Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах одному человеку будут продавать не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля, в остальных районах — не более 50 литров бензина и 100 литров дизеля. Отпуск в канистры — до 10 литров в сутки.

Ограничения не распространяются на предприятия ЖКХ, социальные, образовательные учреждения, службы жизнеобеспечения, сельхозпроизводителей.