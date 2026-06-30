Кремль просит, Астана считает…

Из-за масштабного топливного кризиса, спровоцированного ударами ВСУ, которые вывели из строя несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, российские автомобилисты хлынули на заправочные станции Казахстана. На казахстанских АЗС уже образовались очереди из «топливных туристов» — так местные жители называют россиян, приехавших в Казахстан заправить свои автомобили. В связи с жестким нормированием поставок на российских автозаправочных станциях трансграничный «теневой» экспорт и число автомобилистов, пересекающих границу, резко возросло во всех в приграничных с 12 регионами РФ районах Казахстана. Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой поставить 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению с прошлым годом, что затронуло как минимум 62 региона.

Топливо в Казахстане субсидируется и регулируется государством. Стоимость горючего составляет примерно 0,50 доллара за литр, что делает его значительно дешевле и доступнее, чем российское топливо. Астана официально не согласилась с запросом, поскольку сталкивается со своими собственными логистическими проблемами, включая плановое техническое обслуживание. В Казахстане опасаются, что из-за дефицита топлива в РФ поток российских автомобилей на местные заправки будет нарастать, что негативно скажется на внутреннем потреблении топлива. В частности, дополнительная нагрузка ляжет на АЗС в приграничных областях – Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. Это может привести к локальному дефициту или ускорить рост цен внутри Казахстана. В РФ ограничения на продажу бензина и дизеля действуют уже в 62 регионах. Розничные цены на топливо на российских АЗС продолжают расти. По данным Росстата, с 16 по 22 июня бензин подорожал в среднем на 3%. Это сильнейший недельный скачок за 20 лет доступной статистики, отмечает Bloomberg. По прогнозам аналитиков, нынешний топливный кризис в России достигнет своего пика не раньше конца лета или осени, чему будет способствовать спрос на топливо из-за сельскохозяйственных работ, непрекращающихся ударов украинских беспилотников, которые уже вывели из строя более 25% нефтеперерабатывающих мощностей России. «Несомненно топливный кризис в России может негативно повлиять на Казахстан, потому что рынки двух стран сильно связаны между собой, – сказал haqqin.az казахстанский политолог Газиз Абишев. – Россияне уже массово приезжают в Казахстан заправляться топливом. К сожалению, в ближайшие 2-3 месяца этот вопрос станет ребром. И не ясно, каким может быть выход из этой ситуации».

Абишев обратил внимание, что Россия запретила экспорт всех видов топлива, включая дизель и авиационный керосин. Ближе к выборам в российскую Госдуму (в сентябре) и парламентским выборам в Казахстане, которые состоятся в конце лета, «вопрос о топливе между Москвой и Астаной может обостриться», считает он. «Если Россия не сможет нарастить собственные дополнительные ресурсы и продолжатся украинские удары по российской нефтянке, то этот энергетический кризис может перекинуться на Казахстан. Потому что Казахстан не может, будучи в составе ЕАЭС, закрыться от России, запретить россиянам приобретать топливо, чинить препятствия приезжающим на АЗС в Казахстане россиянам. Это может стать нарушением принципов ЕАЭС, и Россия может ответить зеркально, создав препятствия для въезда казахстанцев в Россию в приграничных районах. Российско-казахстанская граница очень протяженная, их граждане что-то покупают у нас, наши – в России. Исходя из этого, безусловно будут проблемы», - полагает политолог. Абишев отметил, что три крупных казахстанских НПЗ периодически встают на ремонт: «Я так понимаю, что НПЗ «Северный», который на границе с Россией, работает на российском сырье, сибирской нефти. Павлодарский НПЗ, вероятно, вынужден будет перенести ремонт для того, чтобы работать на полную, чтобы обеспечить рынок необходимым топливом». Однако, считает казахстанский политолог, рано или поздно, правительству в Астане придется повысить внутренние цены на топливо, чтобы «снизить риски его оттока как нелегальными схемами, так и просто легально, когда соседи будут заезжать заправляться и с избытком».