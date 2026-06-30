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Катар о «замороженных» иранских миллиардах

14:33 128

В Министерстве иностранных дел Катара заявили во вторник, что $6 млрд, замороженных иранских средств, еще не были переведены в Иран, добавив, что эти деньги остаются предметом соглашения 2023 года и предназначены для гуманитарных закупок.

В МИД Катара заявили, что американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф находятся в Дохе для встречи с катарскими посредниками по вопросам американо-иранских переговоров, но на данном этапе не будут встречаться с иранскими официальными лицами напрямую.

Также было заявлено, что Катар координирует свои действия с Оманом по вопросу Ормузского пролива и обеспечения безопасного прохода судов.

Накануне Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

По его словам, согласно достигнутым договоренностям, $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских средств, находящихся в Катаре, будут разблокированы и возвращены в страну. «Также продолжается необходимая работа по возвращению оставшейся части этих средств», — добавил Пезешкиан.

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