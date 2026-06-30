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Турция намерена продать C-400 корейцам

Euroactiv
14:45 1501

Турция рассматривает возможность продажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 Южной Корее ради поставок американских истребителей F-35, сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

Ранее Bloomberg писал, что Турция обсуждает возвращение комплексов в Россию. В Кремле сообщение опровергли.

«Решение по продаже F-35 пока не принято»,— отметил собеседник Euroactiv. По его словам, «любой прорыв» в вопросе поставок F-35, вероятно, зависит от согласия Турции продать системы ПВО С-400 третьей стране вместо передачи их России. Южная Корея упоминается как один из вариантов.

В то же время источник издания подтвердил, что США, скорее всего, продадут Турции американские двигатели для истребителей KAAN пятого поколения, разрабатываемых в Турции. Ранее о намерении администрации президента США Дональда Трампа одобрить соответствующую сделку на $700 млн писал Reuters.

В 2019 году США исключили Анкару из программы F-35 в ответ на приобретение Турцией комплексов С-400. Турция в 2020 году попала под действие Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) из-за приобретения у России четырех С-400 «Триумф». Годом ранее США исключили Анкару из программы F-35, хотя Анкара успела оплатить первую партию истребителей.

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