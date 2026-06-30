В российских ракетах нашли японские компоненты

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что беспилотники, а также около 90 % крылатых и баллистических ракет, которые Россия запускает по Украине, содержат японские компоненты. В комментарии для Kyodo News он пояснил, что речь идет прежде всего о гражданских электронных составляющих широкого потребления, которые РФ получает, вероятно, благодаря способам обхода экспортных ограничений через третьи страны.

«В российской крылатой ракете Х-101 были обнаружены электронные компоненты, изготовленные крупными японскими производителями полупроводников и электроники», — цитирует медиа документ, который продемонстрировал Власюк. Представитель президента Украины призвал усилить контроль за экспортом таких товаров.

Агентство сообщило, что из 13 названных Украиной компаний пять заявили, что не могут подтвердить, использует ли РФ их продукцию, поскольку по этому вопросу не хватает информации. Представители еще одной компании предположили, что речь может идти о товарах дочерних предприятий, а некоторые утверждают, что это продукция вообще другого производителя. Остальные шесть вообще отказались комментировать ситуацию.