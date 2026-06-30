В Баку воздух прогреется до 31 градуса

1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 18-21, днем — 26-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-70%, днем - 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, на отдельных территориях возможны ливни, грозы и град, ночью осадки могут усилиться, к вечеру в большинстве районов дожди постепенно прекратятся, ночью и утром в горах — туман, умеренный восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днём - 28-33, в горах ночью - 8-13, днём - 17-22, местами может повыситься до 24-28 градусов выше нуля.