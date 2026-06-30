Германия, Италия, Испания, Польша, Венгрия… Им с Пекином можно, а грузинам нельзя?

В июне 2026 года Китай и Грузия объявили о повышении уровня своих двусторонних отношений до «всеобъемлющего стратегического партнерства», и представители партии «Гахария — За Грузию» с трибуны парламента возобновили критику этих отношений. Хотя Ираклий Кобахидзе напомнил, что аналогичные партнерские отношения с КНР поддерживает целый ряд стран Евросоюза, включая Германию, Италию, Испанию, Польшу, Португалию, Грецию и Венгрию.

В партии Гахарии давно негативно относятся к сотрудничеству Тбилиси и Пекина. Еще летом 2023 года экс-премьер Георгий Гахария, перешедший в оппозицию к правящей партии «Грузинская мечта», выступил резко против установленного тогда стратегического партнерства между Грузией и КНР. Он заявил, что это стратегическое партнерство является «еще одним признаком разворота Грузии в сторону от Запада» и «противоречит конституции и воле грузинского народа».

На днях вопрос о взаимоотношениях Грузии и Китая был вновь поднят представителями оппозиции в грузинском парламенте во время выступления главы правительства Ираклия Кобахидзе с ежегодным отчетом. В единственной представленной в парламенте оппозиционной партии «Гахария — За Грузию» сделали акцент на том, что сотрудничество и стратегическое партнерство с Китаем противоречит европейской интеграции страны.

При этом Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что сотрудничество Грузии с Китаем не рассматривается как альтернатива отношениям с другими странами, и Тбилиси не намерен заменять США Китаем.

«Мы ни в коем случае не говорим о какой-либо замене. Мы готовы с нуля, с чистого листа восстановить стратегическое партнерство с США и ждем ответа», — заявил Кобахидзе.

Также Кобахидзе назвал Китай «единственной мирной сверхдержавой в мире» и заявил, что именно такой подход Пекина к международным отношениям делает его особенно близким партнером для Тбилиси.

«Китай является единственной мирной сверхдержавой в мире. Это единственное государство, которое с 1979 года не участвовало ни в одной войне. Это очень важный ценностный вопрос, который, естественно, сближает нас с КНР», — сказал премьер.

По его словам, несмотря на огромную разницу в размерах экономик и населении двух стран, Китай относится к Грузии «как к равному».

«Это говорит об особом достоинстве этого государства. Хотелось бы, чтобы все государства столь же достойно относились к таким странам, как наша», — заявил Кобахидзе.

Антикитайская позиция партии Георгия Гахарии становится понятной, если учитывать, кто ее главный «спонсор». Гахария получил политическое убежище в Германии и фактически является самым «прогерманским» из грузинских оппозиционеров.

Сегодня Китай стал основным конкурентом Германии на мировых рынках в ключевых для немецкой экономики отраслях, например, в автомобилестроении. Потребители все чаще предпочитают относительно дешевые китайские автомобили, а уровень качества у них быстро «подтягивается» к немецкому. Еще одной проблемой является зависимость Германии от критических поставок из Китая. Немецкая промышленность пострадала от введенных Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов, это нарушило цепочки поставок в таких секторах, как автомобилестроение, оборонная промышленность и производство промышленного оборудования.

В логистической сфере власти Германии также пытаются противодействовать росту влияния Китая, которое распространяется и на Европу. Недавно китайская государственная судоходная корпорация Cosco в своем намерении приобрести 80% акций одной из старейших логистических компаний Германии Konrad Zippel (Гамбург) встретила противодействие со стороны немецкого Федерального ведомства по охране конституции. В Германии понимают, что контроль над логистикой объективно способствует китайской экономической и товарной экспансии и в конечном счете ухудшает позиции немецких производителей по сравнению с их китайскими конкурентами. Срединный коридор через Грузию тоже дает конкурентные преимущества КНР.

Геополитические события последних лет и война РФ против Украины также способствовали укреплению позиций китайских производителей по сравнению с немецкими. Китай зарабатывает на этой войне, снабжая дронами и комплектующими к ним обе стороны. Если промышленность Германии потеряла доступ к относительно дешевым российским энергоресурсам, то КНР, наоборот, пользуясь санкционным давлением на Москву, покупает газ и нефть у РФ по низким ценам.

И в Берлине, и в Брюсселе недовольны тем, что Китай экономически резко усиливает свои позиции в Грузии. Тем более в условиях, когда в Германии набирает обороты фактическая подготовка к войне с РФ, а Грузию Брюссель явно планирует также втянуть в военное противостояние с Россией. В итоге самая «прогерманская» оппозиционная сила в Грузии — партия экс-премьера Георгия Гахарии переходит к радикальной риторике и действиям.

Кстати, 26 июня дело дошло до драки в парламенте. Ее формальной причиной стало обвинение оппозиционером Гиоргием Шарашидзе в адрес премьера Ираклия Кобахидзе в том, что он не первое лицо в государстве (таковым по факту был назван Бидзина Иванишвили). Но реально в «разборки» на грузинском политическом поле вступают геополитические противоречия Евросоюза, США, Китая и РФ в регионе Южного Кавказа.