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Верховный суд не пожалел экс-гендиректора Республиканского наркоцентра

Инара Рафикгызы
15:16 990

В Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на решение в отношении бывшего генерального директора публичного юридического лица «Республиканский наркологический центр» Министерства здравоохранения Эльшана Мустафаева и бывшего заместителя директора этого учреждения Замина Алиева.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Алескера Новрузова было оглашено решение, согласно которому, кассационная жалоба не была удовлетворена, а решение Бакинского апелляционного суда оставлено в силе.

Напомним, что, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 31 октября 2025 года, Эльшан Мустафаев и Замин Алиев приговорены к 8 годам лишения свободы каждый с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Бакинский апелляционный суд принял решение о сокращении срока наказания обоим обвиняемым на 3 года. Окончательно им было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Согласно обвинению, Эльшан Мустафаев после назначения на должность генерального директора в апреле 2023 года, вступив в сговор со своим заместителем Замином Алиевым, брал взятки от родственников пациентов, страдающих алкоголизмом и наркоманией, за организацию их лечения, продление срока лечения, продолжение лечения в одноместной палате, а также за более качественное лечение. В отношении них были выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1 и 311.3.2 (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повторно) Уголовного кодекса.

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